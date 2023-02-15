Перед 14 февраля спрос на микрокредиты в России вырос на 68% Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед Днем всех Влюбленных спрос на микрокредиты в России вырос на 68%. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом CloudPayments.

Количество транзакций перед праздниками увеличилось на 3%, а средний чек при этом вырос на 67%, до 11 315 руб.

В преддверии праздника вырос спрос на ювелирные изделия (+62%), электронику (+29%), тематические сувениры (+ 27%).

Перед праздниками также увеличился на 50% спрос на бронирование отелей и гостиниц, но средний чек упал с 33 320 руб. до 22 774 руб. Скорее всего, бронируют отели не только на 14 -е, но и на 23 Февраля.

С этим же связан спрос на салоны красоты и SPA, перед праздниками он вырос на 17%, средний чек составил 3 025 руб, пишет "Газета.Ru".

Объем выдач займов «до зарплаты» в этом году вырастет в России на 15–20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы на более крупные суммы, пишет газета "Известия".

Средняя величина займов «до зарплаты» по итогам прошлого года составила 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов — 23,8 тысячи, пишет ФАН.

10 февраля, руководство Банка России вновь решило сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как объяснили в ЦБ, рост потребительских цен на товары и услуги в среднем по стране начал ускоряться, хотя темпы инфляции по-прежнему умеренные, передает RT.