В Минфине РФ допустили дополнительные отчисления в бюджет с бизнеса через добровольный или обязательный взнос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов допустил, что бизнес могут обязать делать взнос в бюджет, при этом налоговые изменения, как и повышение уже существующих налогов, не планируются.

«Действующие налоги затрагиваться не будут. В какой форме этот платеж будет сделан - это нужно обсудить с бизнесом, будем выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение или повышение каких-то действующих, существующих налогов», - сказал замглавы ведомства.

Сазанов отметил, что речь может идет об обязательном или добровольном, но, по его словам, все это необходимо «обсуждать с бизнесом и выходить с ними на консолидированную позицию». Замминистра также заявил, что, по его мнению, для компаний будет лучше, если такой взнос будет обязательным.

Напомним, накануне выяснилось, что в прошлом году московские власти выделили бизнесу свыше 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования.