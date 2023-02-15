Врач-инфекционист перечислил болезни, которыми проще всего заразиться в общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прежде всего высоки риски подхватить острые респираторные инфекции (ОРИ), кишечные инфекции (ОКИ), при определенных обстоятельствах – ИППП (инфекциями, передаваемыми половым путем) и другими инфекциями с парентеральным механизмом передачи (ВИЧ, гепатиты В и С и т.д).

Подхватить болезнь можно не только от людей, но и насекомых, они заражают паразитозом через укусы.

- В последние годы нас преследует COVID. Так же есть острозаразные корь с ветряной оспой. Менингококковая и пневмококковая инфекции менее заразны, но очень опасны, - говорит врач «Газете.Ru».

Способ защититься от многих болезней - соблюдение правил бытовой гигиены.

Из-за отложенного эффекта действовавших ранее антикоронавирусных мер россияне рискуют заразиться сразу тремя инфекциями и получить более тяжелое течение заболевания, пишет газета "Известия".

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал в беседе с RT, насколько опасно заболевание гриппом и ковидом одновременно.

Ранее, российский инфекционист Георгий Сапронов предупредил об осложнениях, которые могут стать последствиями гриппа. В первую очередь это так называемый суставной синдром, когда у человека возникают сильные боли в суставах. Также существует риск поражения сердечной мышцы, пишет ФАН.