Финансовый аналитик спрогнозировал падение цен на недвижимость в России на 10 % в 2024 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Цены на недвижимость в России за последние несколько лет выросли более чем на 50%. Но, по мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, скоро ценник начнет снижаться.

К 2024 году стоимость недвижимости может упасть на 30% в долларах, а рублях – до 8-10%.

- Что точно сейчас не стоит покупать, так это недвижимость, - говорит аналитик.

Он советует воздержаться с крупным приобретением в настоящий момент. Причина в том, что курс рубля по отношению к доллару сейчас снижается, а стоимость квадратного метра уже полгода как падает в валютном выражении. Предложения недвижимости много, а спрос на нее низкий.

В этих условиях у продавцов только один способ привлечь интерес покупателя – снижать ценник.

- Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях — на 8—10% к весне 2024 года, — говорит эксперт NEWS.ru.