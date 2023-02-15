В США заявили об угрозе российского ракетоносца Ту-160М для НАТО Фото: Кадр видео

Новая модификация российского стратегического бомбардировщика Ту-160М будет серьезной угрозой для Североатлантического альянса. Об этом пишет обозреватель Питер Сучиу в своей статье для 19FortyFive.

Стать получила название «НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2». В материале Сучиу предупреждает от плохих последствий недооценки данной новости, отмечая, что последняя модификация этого бомбардировщика превосходит все остальные модели по своим характеристикам.

Автор статьи заявляет, что на сегодняшний день Ту-160М является самым тяжелым бомбардировщиком в мире. «Он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий», - сказано в материале.

Как сообщали ранее в «Ростехе», Ту-160М сохраняет внешний вид техники своей платформы, однако создается на совершенно новой технологической базе при помощи цифровых технологий.