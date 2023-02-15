Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 февраля 2023 19:23

ЦБ России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей до конца 2024 года

Аналогичное право дано и в отношении мобилизованных индивидуальных предпринимателей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей до конца 2024 года

ЦБ России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей до конца 2024 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ до конца следующего года разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения или качества кредитов военнослужащих, а также членов их семей на время действия кредитных каникул. Это следует из информационного письма регулятора, которое было опубликовано в среду, 15 февраля.

Кредитные каникулы предоставляются при заявлении на срок службы по контракту или же участия в специальной военной операции на Украине плюс 30 дней. Оформить соответствующие заявление можно до конца текущего года. Аналогичное право дано и в отношении мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

Напомним, закон о кредитных каникулах для российских граждан, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции на Украине взяли ипотеку или же потребительский кредит вступил в силу в октябре 2022 года, когда его президент России Владимир Путин.