ЦБ России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей до конца 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ до конца следующего года разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения или качества кредитов военнослужащих, а также членов их семей на время действия кредитных каникул. Это следует из информационного письма регулятора, которое было опубликовано в среду, 15 февраля.

Кредитные каникулы предоставляются при заявлении на срок службы по контракту или же участия в специальной военной операции на Украине плюс 30 дней. Оформить соответствующие заявление можно до конца текущего года. Аналогичное право дано и в отношении мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

Напомним, закон о кредитных каникулах для российских граждан, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции на Украине взяли ипотеку или же потребительский кредит вступил в силу в октябре 2022 года, когда его президент России Владимир Путин.