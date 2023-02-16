Рогов: ВСУ стягивают допрезервы на линию соприкосновения в Запорожской области

Рогов сообщил об увеличении численности ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области. Фото: REUTERS

ВСУ увеличивают группировку войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, стягивая туда дополнительные резервы. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, менее чем за неделю число украинских боевиков увеличилось приблизительно на пять тысяч и сейчас насчитывает около 25 тысяч человек.

« Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия», - цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее Рогов допустил, что Киев намерен начать наступление в Запорожской области с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Тем временем украинский волонтер Ильченко заявил, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений. В подтверждение своих слов он привел видео погрузки бумаг в микроавтобус.

В украинских войсках допустили тактические отступления из Артемовска. Киев может пойти на такой шаг ради более эффективного проведения оборонной операции, объяснили в ВСУ.

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