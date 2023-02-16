La Nacion: спецслужбы США запросили у Аргентины информацию о беременных россиянках

Власти США запросили данные о беременных россиянках, которые въезжают в Аргентиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вашингтон направил запрос в аргентинские правоохранительные органы с целью получения информации о въезжающих в страну беременных россиянках. Об этом пишет издание La Nacion.

Сообщается, что департамент внутренней безопасности США предполагает возможность превращения ситуации в проблему, касающуюся Соединенных Штатов.

«Доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет», - объясняет издание.

Напомним, Аргентина начала проверки из-за роста потока беременных россиянок в страну. Миграционная служба опросила 350 женщин, прибывших в государство.

Также сообщалось, что шесть беременных россиянок застряли в аэропорту аргентинской столицы из-за отказа во въезде в страну. В миграционной службе считают, что женщины дали неверную информацию о мотивах поездки в Аргентину.

Почему в России возникла мода на беременный туризм в Латинскую Америку, читайте здесь на KP.RU. В топ-5 стран, куда едут рожать россиянки, входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили и Панама. Все эти страны автоматически наделяют новорожденного национальным паспортом и сопутствующими благами, среди которых ключевое - безвизовый въезд во многие страны.