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НовостиПолитика15 февраля 2023 23:39

Итальянский политик Вальдегамбери заявил, что в стране согласны с критикой Берлускони в адрес Зеленского

Политик заявил, что экс-премьер выразил мнение простых итальянцев
Мария ПАВЛОВА
Берлускони выразил мнение большинства итальянцев, раскритиковав Зеленского, заявил итальянский политик Вальдегамбери.

Берлускони выразил мнение большинства итальянцев, раскритиковав Зеленского, заявил итальянский политик Вальдегамбери.

Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, выступив с жесткой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, выразил мнение большинства простых итальянцев. Об этом заявил итальянский политик Венето Стефано Вальдегамбери.

«Берлускони высказал то, что большинство итальянцев думают о Зеленском», - цитирует Вальдегамбери РИА Новости.

Политик добавил, что итальянцы высказываются за прекращение боевых действий и против поставок оружия Киеву, это следует из результатов проведенных социологических опросов.

Напомним, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта. Политик заявил, что всегда был и остается на стороне украинского народа.

Ранее Сильвио Берлускони возложил на Владимира Зеленского ответственность за происходящие на Украине события.

Также Берлускони заявил, что Зеленский в обмен на план восстановления Украины должен прекратить огонь.