Захарова указала на русофобские искажения интерпретации истории и обеление нацизма в Эстонии

Захарова отреагировала на лишение в Эстонии вида на жительство организатора шествий "Бессметрный полк". Фото: Иван МАКЕЕВ

Националистические круги в Эстонии насаждают искаженную интерпретацию исторических событий, происходивших в двадцатом веке. Такая политика проводится уже много лет и направлена на разжигание русофобии и обеление нацистских преступников. Об этом написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обвинением организатора шествий «Бессмертного полка» Сергея Чаулина в «распространении враждебной пропаганды» в Эстонии.

Напомним, эстонские власти аннулировали вид на жительство Чаулина.

«Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в «демократической» Эстонии», - считает Захарова.

Сергей Чаулин проводит в Эстонии шествия «Бессмертного полка» уже много лет, несмотря на противодействие властей. Так, 9 мая 2016 года в Таллине «Бессмертный полк» заставили идти в колонну по двое по тротуару. В 2017 году в Эстонии было возбуждено расследование по результатам акции «Бессмертный полк», организаторы которой якобы нарушили эстонское законодательство.

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