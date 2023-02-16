Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области

В ночь на 16 февраля украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области. Фото: REUTERS

В Полтавской области на Украине зафиксирована серия взрывов. Об этом пишет украинское издание «Страна». Сообщение появилось в ночь на четверг 16 февраля.

Напомним, ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Киевской области. В небе над регионом заметили шар с угловыми отражателями. Также сообщалось, что представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Москва запускает воздушные шары, содержащие радиолокационные угловые отражатели для отвлечения и истощения украинской системы противовоздушной обороны.

В то же время украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Волчанске Харьковской области. В регионе объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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