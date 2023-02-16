Politiko: социальная сеть Twitter разрешила размещать рекламу каннабиса на своей платформе

В Twitter разрешат рекламу каннабиса. Фото: REUTERS

В социальной сети Twitter будет разрешена реклама каннабиса. В сообщении в официальном блоге компании это нововведение названо самым большим шагом вперед.

«В некоторых штатах США мы приняли меры по смягчению нашей политики в отношении рекламы каннабиса, чтобы создать больше возможностей для ответственного маркетинга каннабиса - самый большой шаг вперед для любой платформы социальных сетей», - цитирует издание Politico сообщение компании.

Сообщается, что размещать рекламу будет разрешено компаниям-производителям каннабиса, имеющим соответствующую лицензию при условии, что она не будет нацелена на потребителей моложе 21 года.

Напомним, Илон Маск известен тем, что во время шоу с комиком Джо Роганом, когда тот предложил ему покурить марихуану в прямом эфире, согласился сделать это. «Я имею в виду, что это законно, верно?» - спросил Маск, прежде чем попробовать. Шоу проходило в Калифорнии, где рекреационная марихуана разрешена.

Ранее владелец компании американский миллиардер Илон Маск заявил, что назначил свою собаку новым гендиректором компании Twitter. Маск опубликовал снимок пса породы сиба-ину, сидящего на стуле за рабочим местом в одной из высоток. На столе можно рассмотреть документы, в которых указано имя Флоки.

Тем временем правительство Таиланда раздает гражданам страны миллион кустов конопли для домашнего выращивания, чтобы отметить принятие нового закона о легализации каннабиса в 2022 году.