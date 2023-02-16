Блумберг: уменьшение ФРГ количества обещанных Украине танков говорит о провале западной поддержки ВСУ

СМИ: сокращение количества поставляемых Германией Киеву танков говорит о провале западной военной помощи Украине. Фото: REUTERS

Попытка Запада помочь украинской армии провалилась. Об этом свидетельствует заявление главы Минобороны ФРГ Писториуса об уменьшении первоначально обещанного количества танков, которые Германия передаст Украине, пишет Bloomberg.

«Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», - считает обозреватель Арне Делфс.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля, раскритиковал состояние обещанных Киеву танков Leopard 2, заявив, что это, как и их количество, оставляет желать лучшего.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера. Канцлер заявил также, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

После этого СМИ Германии уличили власти ФРГ в готовности передать Украине лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага. Американские эксперты считают, что эти бронемашины создадут дополнительные трудности для ВСУ.

Также сообщалось, что Нидерланды и Дания не намерены передавать Киеву танки Leopard 2.