Минфин США отметил сокращение в три раза российских вложений в американские ценные бумаги

В США сообщили о сокращении втрое российских вложений в американские ценные бумаги. Фото: REUTERS

Российские вложения в ценные бумаги США сократились втрое. Причем сокращение произошло в течение месяца, сообщает американское министерство финансов.

В обнародованных в среду 15 февраля документах финансового ведомства США приводятся данные за ноябрь и декабрь 2022 года. Сообщается, что в ноябре Россия располагала государственными ценными бумагами США на сумму 2,092 млрд долларов. В декабре 2022 года этот показатель равнялся уже 629 млн долларов. Речь идет о 104 миллионах долгосрочных облигаций США и 525 миллионах краткосрочных.

Напомним, бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможности наступления дефолта в период с июля по сентябрь 2023 года.

Ранее в Министерстве финансов США заявили о необходимости применения «экстраординарных мер» во избежание дефолта, который может стать возможным в начале лета. Под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что не допустит дефолта.