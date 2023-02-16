Посольство России в США назвало подрывы «Северных потоков» актом международного терроризма Фото: REUTERS

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были актом международного терроризма, заявил представитель посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.

«Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу и попытаться доказать свою непричастность к разрушению трубопроводов», – приводятся его слова в Telegram-канале посольства.

Гиренко назвал инсинуациями заявления представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Россия якобы распространяет ложь о подрывах газопроводов. Такая несдержанная реакция американской стороны была вызвана вопросом журналистов об отношении Вашингтона к подключению ООН к поиску виновных в диверсиях, отметил дипломат. Как подчеркнул представитель российского посольства, Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северный потоков».

Напомним, американский журналист Сеймур Херш раскрыл организатора взрывов на «Северных потоках», обвинив в диверсиях США. Он также заявил, что подрыв «Северных потоков» является невообразимой глупостью и «выстрелом себе в ногу».