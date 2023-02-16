Что произошло в ночь на 16 февраля

Госсекретарь США Блинкен назвал "пересечением красной линии" возможные попытки Украины занять Крым. Фото: REUTERS

В Госдепе США назвали «пересечением «красной линии» возможную попытку Украины занять Крым. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты готовы заявить на заседании Совбеза ООН о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках». Об этом заявил в среду 15 февраля официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс. Версию о том, что Соединенные Штаты стоят за взрывами на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», Прайс назвал «неправдой» и «полной дезинформацией».

Спецслужбы США запросили у Аргентины информацию о беременных россиянках. Вашингтон обеспокоен тем, что доступ к аргентинскому паспорту может дать россиянкам возможность получения визы в США.

В Иркутской области в пятницу 16 февраля произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла. Сообщается, что сила землетрясения составляла 5,9 баллов в эпицентре, в Иркутске ощущались толчки до трех баллов. В результате землетрясения никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Новейший комплекс разведки, способный не только обнаружить, но и идентифицировать человека на расстоянии до 18 км, разработан в России. Речь идет об оборудовании, использующем лазерный луч.

В США разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. Он упал на шоссе и загорелся. По предварительным данным, никто из находившихся в вертолете не выжил.

Бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможности наступления дефолта в период с июля по сентябрь 2023 года. В то же время президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта Соединенными Штатами.

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску оциальная сеть Twitter разрешила размещать рекламу каннабиса на своей платформе. Это смогут сделать компании с лицензиями, не нацеленные на клиентов моложе 21 года.

Вашингтон в ближайшие месяцы предполагает предоставить Украине дополнительную помощь в размере 9,9 млрд долларов. Об этом заявила руководитель департамента международного содействия Госдепа Дафна Рэнд.

Умерла актриса Ракель Уэлч, секс-символ из фильма «Миллион лет до нашей эры», ей было 82 года. Актриса скончалась после непродолжительной болезни.