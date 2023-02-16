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НовостиВ мире16 февраля 2023 4:44

Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риски возникновения рака

Bloomberg: Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риски возникновения рака
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риски возникновения рака

Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риски возникновения рака

Фото: ТАСС

Британская фармацевтическая корпорация Glaxo, производившая препарат от язвы и изжоги Zantac, более 40 лет скрывал риски возникновения рака из-за приема лекарства.

По информации Bloomberg, производитель препарата знал об опасности Zantac еще с 1978 года. Дело в том, что действующее вещество лекарства – ранитидин – выделяет в организме сильный канцероген N-нитрозодиметиламин (NDMA), способствующий развитию рака. Несмотря на это, корпорация решила скрыть результаты исследований и не отозвала лекарство из аптек.

В 2019 году широкой общественности все-таки решили сообщить об опасности ренитидина, после чего производители Zantac и регуляторы в сфере здравоохранения начали отзывать препарат. Вместе с тем фармацевты отмечают, что риск возникновения рака при приеме Zantac научно не доказан, а все предположения о его опасности являются спекуляцией.