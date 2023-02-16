Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риски возникновения рака Фото: ТАСС

Британская фармацевтическая корпорация Glaxo, производившая препарат от язвы и изжоги Zantac, более 40 лет скрывал риски возникновения рака из-за приема лекарства.

По информации Bloomberg, производитель препарата знал об опасности Zantac еще с 1978 года. Дело в том, что действующее вещество лекарства – ранитидин – выделяет в организме сильный канцероген N-нитрозодиметиламин (NDMA), способствующий развитию рака. Несмотря на это, корпорация решила скрыть результаты исследований и не отозвала лекарство из аптек.

В 2019 году широкой общественности все-таки решили сообщить об опасности ренитидина, после чего производители Zantac и регуляторы в сфере здравоохранения начали отзывать препарат. Вместе с тем фармацевты отмечают, что риск возникновения рака при приеме Zantac научно не доказан, а все предположения о его опасности являются спекуляцией.