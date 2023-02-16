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НовостиЭкономика16 февраля 2023 4:51

В правительстве России одобрили продажу трех из четырех заводов IKEA в РФ

Предприятия будут проданы двум российским производителям
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В правительстве России одобрили продажу трех из четырех заводов IKEA

В правительстве России одобрили продажу трех из четырех заводов IKEA

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов компании IKEA в России, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Как сообщил замглавы Минпромторга РФ в беседе с «Известиями», предприятия будут проданы двум российским компаниям – производителю кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовителю пиломатериалов «Лузалес». По словам Евтухова, мощности IKEA в России продолжат функционировать, а произведенная вышеуказанными компаниями продукция будет продаваться в российских розничных сетях.

Замминистра отметил, что для российской экономики важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые владельцы заводов могут рассчитывать на все меры поддержки, имеющиеся у Минпромторга, добавил он.

Как ранее писал сайт KP.RU, IKEA планировала завершить сделку по продаже расположенных в РФ предприятий в начале 2023 года.