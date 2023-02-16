В посольстве России заявили, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков» Фото: REUTERS

Власти России не позволят «замотать» ситуацию с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

«Российская сторона не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», – приводятся его комментарий в Telegram-канале диппредставительства.

Гиренко напомнил, что Россия квалифицирует диверсии на «Северных потоках» как акт международного терроризма, который требует независимого расследования. Представитель российского посольства посоветовал Вашингтону перейти от пустых обвинений в адрес Москвы к попыткам доказать свою непричастность к разрушению газопроводов.

Напомним, накануне в Совфеде России выступили с инициативой провести независимое международное расследование подрыва «Северных потоков» с учетом сведений, приведенных в публикации американского журналиста Сеймура Херша.

Как писал сайт KP.RU, Херш в своем расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

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