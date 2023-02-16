Экс-офицер Пентагона Коффлер предупредила о риске «разрыва» Европы из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может серьезно обостриться, вследствие чего Европу «разорвет на куски», считает бывший офицер разведки Министерства обороны Соединенных Штатов Ребекка Коффлер.

«У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта. Пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

По мнению экс-офицера Пентагона, боевые действия на Украине развиваются по «афганскому сценарию», а в будущем в них могут быть напрямую втянуты США. Кроме того, Коффлер обвинила Вашингтон в том, что оказывая военную помощь на миллиарды долларов, он не указывает конкретных целей в этом конфликте.

Напомним, американский журналист Эндрю Наполитано высказал мнение, что Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение президента России Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала третьей мировой войны.

Сайт KP.RU разбирался в истинных причинах конфликта на Украине.

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