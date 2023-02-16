Журналистка Fox News обвинила Байдена в бездействии после химической аварии в Огайо

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден бездействует после химической аварии в Огайо. Об этом заявила журналистка Fox News Томи Ларен.

По ее оценке, президенту США важнее Украина, чем проблемы собственного населения, в то время как в месте экологической катастрофы назревает настоящий кризис.

"Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать", - написала Ларен в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, около 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо. ЧП произошло вечером в пятницу, 3 февраля.

По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в результате аварии часть вагонов охватило пламя. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид, что является ядовитым и легковоспламеняющимся вещество, а продукты его горения представляют опасность для окружающей среды.

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