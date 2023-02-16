Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проявляет поразительное терпение на фоне непрекращающихся провокаций со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в YouTube-канале Naturalist Capitalist.

Бывший разведчик напомнил, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года, но при этом российский лидер не поддается на эти попытки.

Риттер добавил, что отсутствие диалога между Россией и США негативно влияет на геополитическую обстановку в мире.

По его оценке, Соединенные Штаты обманывают сами себя, объявляя о мифических победах Киева. В дальнейшем конфликт завершится для американцев так же, как и в Афганистане, где Вашингтон потерпел безусловное поражение, уверен офицер разведки в отставке.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Эндрю Наполитано пришел к выводам, что Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны.

Напомним, другой журналист из США Джексон Хинкль выразил мнение, что президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным.

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