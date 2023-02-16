Доклад рабочей группы по вопросам спецоперации на Украине направлен Путину Фото: REUTERS

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов власти и организаций по вопросам подготовки и мобилизации в условиях спецоперации направила доклад президенту России Владимиру Путину.

«Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», – сообщил в своем Telegram-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Как писал сайт KP.RU, парламентской координационной рабочей группой по вопросам специальной военной операции рассмотрено свыше 22 тысяч обращений от военнослужащих и членов их семей.

Парламентарии вместе со специалистами Министерства обороны на протяжении трех месяцев заносили заявления военнослужащих и членов их семей в электронную «тепловую карту», на которой можно было отследить наибоее проблемные вопросы. По словам Турчака, уменьшилось число вопросов, связанных с некорректным начислением зарплат и выплат, открытием в регионах центров комплексной реабилитации военнослужащих, где все вопросы для участников СВО решаются в формате «одного окна».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)