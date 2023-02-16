Системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Севастополе Фото: REUTERS

В Севастополе системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем, наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», – написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Напомним, что с начала этого года в Севастополе были сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. 16 января российская система ПВО ликвидировала десять украинских дронов, ни одному из них не удалось поразить намеченные цели. Эти беспилотники были запущены из Одессы.

На прошлой неделе в Севастополе продили на неограниченный срок действие «желтого» уровня террористической опасности. Ранее его каждый раз продляли на 15 суток. Его ввели 31 июля 2022 после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

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