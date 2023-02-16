Ассоциация банков России призвала повысить лимит ввоза валюты в десять раз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ассоциация банков России (АБР) предложила увеличить лимит на ввоз в страну иностранной валюты в десять раз – до 100 тысяч в долларовом эквиваленте, сообщил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

«Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Войлукова, в Министерстве финансов и Банке России поддержали инициативу АБР, однако ее необходимо согласовать с Федеральной таможенной службой. Соответствующее предложение в ведомство сейчас готовится.

Как отметил вийе-президент АБР, в настоящее время большинство банков из-за санкций лишены возможности закупать доллары и евро в тех же объемах, что раньше, поэтому в России не так много свободной валюты. Войлуков подчеркнул, что доллары и евро нужны небольшим компаниям для различных операций, а также нужны гражданам.

Напомним, в настоящее время в России действует лимит для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При этом необходимо указать источник происхождения наличных и сведения об их предполагаемом использовании.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ о запрете вывоза из страны наличной иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов.

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