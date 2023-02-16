Япония заявила о сокращении импорта нефти из России на 76% в январе 2023 года

Япония сократила импорт нефти из России на три четверти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Импорт российской нефти в Японию упал на 76% в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщается в статистике, приведенной Минфином страны.

В документе фиксируется снижение закупок и других российских энергоресурсов. Так, импорт угля снизился на 59,6%, а поставки сжиженного природного газа сократились на 9,7%.

Как ранее писал сайт KP.RU, Япония с 3 февраля 2023 года в рамках санкций официально запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов.

Под ограничения Токио также попали ввоз в Российскую Федерацию оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, экспорт радиоактивных материалов, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев.

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