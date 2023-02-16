Британии предрекли потерю статуса ведущей военной державы НАТО в Европе

Британия рискует уступить Франции место главной военной державы НАТО в Европе Фото: EAST NEWS

Великобритания может потерять статус ведущей военной державы НАТО в Европе и уступить это место Франции, считают британские СМИ.

Как пишет The Times со ссылкой на результаты исследования Международного института стратегических исследований, несмотря на более низкие затраты на оборону по итогам прошлого года, Франция имеет существенное преимущество перед Соединенным Королевством. В частности, отмечается в статье, у нее больше боевых самолетов, фрегатов и военнослужащих. Уточняется, что французские вооруженные силы имеют 203 тысячи человек личного состава во флоте, ВВС и сухопутных войсках, в то время как Великобритании 150 тысяч.

Авторы публикации обратили внимание на способность Франции запускать ядерные ракеты со своих четырех стратегических подводных лодок и с истребителей Rafale, тогда как Великобритания имеет такую возможность только благодаря четырем субмаринам класса Vanguard. Кроме того, подчеркивается в статье, в связи с планами сократить количество танков Challenger 3 в британской армии Франция обгонит королевство по этому показателю.

По информации газеты, Великобритания потратила на оборону в 2022 году 58 миллиардов фунтов стерлингов, что на 13 миллиардов больше, чем Франция, однако Париж намерен увеличить эту статью расходов на треть. В то же время британский премьер неохотно поддерживает наращивание оборонного финансирования, вероятно, из-за высокой инфляции, отметили авторы статьи.

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