Новые пикапы Mitsubishi L200 поступили в продажу в России Фото: REUTERS

В российских городах дилеры начали предлагать автомобилистам новые пикапы Mitsubishi L200, самостоятельно ввезенные в страну. Такие объявления о продаже машин 2023 года выпуска появились в классифайдах.

Так, продавец из Астрахани предлагает водителям купить авто без пробега с дизелем 2.4 мощностью 181 л.с. за 2,7 миллиона рублей. По информации от продавца, пикапы оснащены устройством ЭРА-ГЛОНАСС и оформлены с получением свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.Об этом пишет Газета.Ru.

Другой продавец из Москвы предлагает пикап с бензиновым мотором 2.4 мощностью 152 л.с за 2,3 миллиона рублей. У такой модели авто есть механическая коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Ранее ФАН писал, что автомобильные дилеры запустили поставки электрокроссоверов Lotus Eletre на российский рынок. Предложения о продаже этих моделей доступны на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Доставить автомобиль обещают в любую часть страны.

Также RT сообщал, что гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что спрос на машины с пробегом вырос в 2022 году. По его мнению, данная тенденция сохранится и в этом году.

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