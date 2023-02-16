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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:09

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42%

Bloomberg: уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42%
Роман КИЛЬМЯШКИН
В мире зафиксирована максимальная доля офисных работников, испытывающих эмоциональное выгорание

В мире зафиксирована максимальная доля офисных работников, испытывающих эмоциональное выгорание

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг исторического рекорда. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Future Forum.

Аналитики выяснили что подавленное эмоциональное состояние испытывают 42% представителей "офисных" профессий.

Эксперты полагают, что выгорание связано с фактором экономической неопределенности, а также страхом попасть под сокращение, нежеланием возвращаться в офис после перехода на удаленку и невозможность выбрать гибкий график работы.

Другой причиной называется рост числа технологий, с которыми приходится по долгу службы иметь дело офисным работникам. Так, в настоящее время крупные работодатели используют в среднем 211 приложений, в то время как в прошлом году их количество составляло только 195.

Напомним, специалисты ценового агрегатора Price.ru и платформы для трудоустройства "Авито Работа" провели совместное исследование рынка профессий в 2022 году, исходя из запросов на конкретные услуги. Какие специальности наиболее востребованные, можно узнать в материале на сайте KP.RU.

Ранее сообщалось, что самыми довольными своими зарплатами в России оказались программисты (38%). Об этом говорится в исследовании SuperJob. Аналитики отметили, что доходы растут в сфере IT быстрее инфляции, за год заработные платы у них увеличились в среднем на 15%.