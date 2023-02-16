Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42%

В мире зафиксирована максимальная доля офисных работников, испытывающих эмоциональное выгорание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг исторического рекорда. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Future Forum.

Аналитики выяснили что подавленное эмоциональное состояние испытывают 42% представителей "офисных" профессий.

Эксперты полагают, что выгорание связано с фактором экономической неопределенности, а также страхом попасть под сокращение, нежеланием возвращаться в офис после перехода на удаленку и невозможность выбрать гибкий график работы.

Другой причиной называется рост числа технологий, с которыми приходится по долгу службы иметь дело офисным работникам. Так, в настоящее время крупные работодатели используют в среднем 211 приложений, в то время как в прошлом году их количество составляло только 195.

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