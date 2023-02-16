Росгвардия нашла свидетельства участия США в дестабилизации ситуации на востоке Украины Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии нашли в Луганской народной республике документы, подтверждающие причастность Соединенных Штатов к дестабилизации ситуации на востоке Украины, заявила пресс-служба ведомства.

«В ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили новые свидетельства системной работы западных структур по дестабилизации обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год. На этот раз речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID)», – сказано в Telegram-канале Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, агентство распространяло различные материалы, искажающие реальную картину происходящего на Украине и разжигающие ненависть по отношению России. В учебных пособиях, распространявшихся USAID, содержалась информация, дискредитирующая РФ. Материалы предназначались для руководителей органов местного самоуправления, активность агентства подтвердили в администрации ЛНР, сообщили в Росгвардии.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России раскрыло правду о работе Пентагона над биологическим оружием на Украине.

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