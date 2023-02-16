В Минтрансе предложили вернуть штрафы для водителей за превышение средней скорости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минтранс РФ планирует инициировать возвращение контроля средней скорости на дорогах для автомобилистов. В случае нарушения водителю будет назначен штраф.

- Вопрос (о возврате штрафов) перезрел, мы его поднимаем регулярно... единственный доступный метод (снизить риск аварий) на федеральных трассах - это установка автоматических дорожных камер, - заявил замдиректора департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов на круглом столе в Госдуме. Об этом пишет Ридус.

кроме того, данная инициатива уже получила поддержку со стороны Минтранса Подмосковья. В качестве показатель была приведена статистику, согласно которой благодаря фиксации средней скорости с 2019 по 2021 год количество ДТП в Московской области сократилось на 45%. Более того, на 48% уменьшилось число жертв аварий. Пешеходы и вовсе выпали из статистики по ДТП.

А недавно эксперты Высшей школы экономики провели исследование на эту тему. Оказалось, что именно контроль средней скорости на протяженных участках снижает аварийность на российских дорогах.