Автопроизводители начнут устанавливать АБС на машины с осени 2023 года Фото: Александр ГЛУЗ

Уже осенью 2023 года автопроизводителей могут обязать устанавливать АБС на все выпускаемые машины. Это следует из презентации доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Нововведение может быть введено уже с ноября 2023 года.

Будет принято специальное постановление правительства, где пропишут указанные требования. В рамках обновленного техрегламента, также повысятся минимальные требования к экологическому классу двигателей, выпускаемых отечественными производителями. Их класс увеличится до «Евро-2».

В целом же упрощенные требования к безопасности отечественных авто планируется продлить до февраля 2024 года. В настоящее время производители могут оснащать машины двигателями всех классов, начиная с «Евро - 0» и отказаться от установки АБС и подушек безопасности, пишет «Газета.Ru».

Тем временем, Минпромторг может скорректировать параметры программы льготного автокредитования. Об этом сообщает газета "Известия".

За последние четыре года количество действующих автокредитов в стране увеличилось на 0,5%. Основной рост пришёлся на южные и восточные регионы страны. Чаще всего кредиты оформляли в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном и Уральском федеральных округах, пишет RT.

Пандемия коронавируса и санкции не повлияли на их количество. Напротив, число автокредитов находится на уровне 2019 года, передает "360".

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