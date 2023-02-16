Аналитик Бабин допустил возвращение доллара на уровень 72-74 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин прокомментировал изменение стоимости доллара и рассказал, как, по его мнению, поведет себя дальше американская валюта.

Специалист выразил мнение, что в ближайшие недели доллар способен проверить на прочность психологически важный уровень в 75 рублей или даже превысить его. Об этом пишет РИАМО.

- Однако, если геополитические опасения, связанные с этим периодом, не оправдают себя, ... вероятно, доллар вернется в диапазон 72-74 рубля, где может находиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте до появления значимых рыночных или новостных драйверов, - объяснил аналитик.

Ранее экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил всплеск интереса россиян к сбережениям в золоте. Как уточняет ОТР, по словам эксперта, хранить деньги в долларах невыгодно из-за почти нулевого процента по вкладам.

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