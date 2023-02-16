Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров начал дышать самостоятельно. Об этом сообщил главный врач столичной клиники "Коммунарка" Денис Проценко в интервью aif.ru.

По его словам, состояние Романа Костомарова последние двое суток улучшается, но медики пока воздерживаются от прогнозов о его выздоровлении.

"Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться", - уточнил Проценко.

В числе улучшений главврач "Коммунарки" отметил восстановление мочевыводящей функции почек после полиорганной недостаточности с полной анурией.

Речь идет также об улучшении работы таких органов как легкие и сердце, с которыми также наблюдались проблемы.

Ранее сообщалось, что фигуристу провели вторую ампутацию в надежде остановить гангрену. Из-за некроза он остался без стоп, есть вероятность распространения гангрены выше. Руки олимпийского чемпиона пытаются спасти, но, по данным одних источников KP.RU, Роману уже удалили кисти, по данным других - несколько пальцев.

Как писал сайт KP.RU, Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом "пневмония". Фигурист госпитализирован в ночь на 10 января. Позднее его перевели в столичную больницу "Коммунарку".

Врачи подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких. Костомарову проводили процедура ЭКМО на фоне левосторонней пневмонии в сочетании с гриппом B.