В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции, том числе, вейпов, детям и подросткам.

Он уточнил, что уже создана рабочая группа для обсуждения возможности полного запрета продажи вейпов. Об этом пишет Lenta.ru.

- Я считаю, что нужно ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров. Часть коллег это поддержала. Ответственность должна быть такой же, как и за продажу алкоголя - если нарушение выявляется во второй раз, наступает уголовная ответственность, - рассказал депутат.

Ранее "Известия" писали, что в Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне. В ведомстве объяснили, что концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколений.

Также "Российская газета" сообщала, что медики считают электронные сигареты гораздо более вредными по сравнению с традиционными. К тому же почти все электронные сигареты на нашем рынке контрафактные. Что внутри, никто не знает. Решить эту ситуацию с нелегальными вейпами может маркировка, предполагают эксперты.