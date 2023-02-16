Глава МИД Израиля Коэн прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прилетел в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала боевых действий. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр», – написал глава МИД Израиля в Twitter.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Украина просит США заставить Израиль оказать ей военную помощь. Незадолго до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал о намерении попросить у Израиля поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Украина требует от Израиля предоставления кредита на 500 миллионов долларов. Такое требование официальный Киев направил Иерусалиму в преддверии визита на Украину главы израильского МИД. Также Украина требует от Израиля публично осудить действия России.