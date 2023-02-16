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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:03

Набиуллина считает, что число кибератак на финансовую систему РФ продолжит расти

Председатель ЦБ отметила, что перелома в этом направлении не произошло
Роман КИЛЬМЯШКИН
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество кибератак на финансовую систему России продолжит расти. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в выступлении на форуме "Кибербезопасность в финансах" в четверг, 16 февраля 2023 года.

"Количество атак растет, и эта тенденция будет продолжаться, - уточнила Набиуллина. - Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, успешность атак падает".

Председатель Банка России отметила, что перелома в этом направлении не произошло. Для достижения нужного результата следует продолжать борьбу с киберугрозами, подчеркнула Набиуллина.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что мошенники выманивают у россиян деньги, размещая в людных местах QR-коды.

В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере.

После этого мошенники сообщают, что человеку якобы положена выплата и под этим предлогом запрашивают у жертвы личные данные .