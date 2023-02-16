Американский генерал Милли заявил, что Пентагон пересмотрит запасы оружия из-за Украины

В США ожидают увеличения расходов на оборону из-за военной помощи Украине Фото: REUTERS

Пентагон пересмотрит запасы оружия и боеприпасов на фоне оказания военной помощи Украине. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов Марк Милли в интервью газете Financial Times.

"Уровень потребления обычных боеприпасов очень высок, и мы пересматриваем наши собственные запасы и собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", - уточнил Милли.

По словам высокопоставленного офицера, итогом пересмотра станет определение потребностей Вооруженных сил США, которые будут заложены в оборонный бюджет. В связи с этим он будет увеличен, полагает генерал.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Пентагон и страны НАТО не только не имеют лишних боеприпасов для поставки их Киеву, но и сами испытывают дефицит вооружений.

Об истощении запасов оружия и боеприпасов из-за поставок Киеву ранее заявила и офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер. По ее оценке, армия США на данный момент не в состоянии обеспечить собственные потребности в боеприпасах для того, чтобы проводить обучение, а также поддержать компетентность военных.