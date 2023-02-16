Глава офиса Зеленского считает, что Россия сменила тактику ведения спецоперации

В Киеве считают, что Россия немного изменила тактику ведения спецоперации Фото: REUTERS

Россия сменила тактику ведения специальной военной операции, считает Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Россияне несколько сменили тактику, - написал Ермак в своем телеграм-канале. - Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели".

Как сообщал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы России начали использовать новую тактику на линии соприкосновения, а также занимать более выгодные рубежи.

Напомним, власти Украины опасаются расширения российской военной спецоперации на Одессу и Одесскую область. Такое мнение выразил глава региональной военной администрации Сергей Братчук.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал целью проведения спецоперации защиту людей и самой России от угроз.