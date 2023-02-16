Рядом с главой Минздрава Турции вспыхнуло пламя во время его общения с медиками Фото: кадр из видео

Во время посещения министром здравоохранения Турции зоны землетрясения вспыхнуло пламя, сообщают турецкие СМИ.

Как передает телеканал AHaber, глава Минздрава Фахреттин Коджа приехал на место стихийного бедствия, чтобы пообщаться с медицинскими работниками. Когда министр общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь. Отмечается, что Коджа сильно не пострадал, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о спасении из-под завалов после разрушительных землетрясений восьми тысяч человек, отметив также, что значительная часть из 81 тысячи пострадавших была выписана.

Напомним, в турецкой провинции Хатай спасли женщину и двоих детей. Там же ранее вытащили из-под завалов иностранку Муну Дабул, которая провела там 204 часа.