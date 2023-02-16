На международные соревнования в Благовещенске приедут призер гонок «Дакар» и чемпион России по хоккею

Команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова приедет в Благовещенск. Фото: Zuma\TASS.

В Благовещенске 25 и 26 февраля пройдет традиционный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Международные соревнования проводятся на льду Амура, на государственной границе между Россией и Китаем. В этом году кроме хоккейных матчей зрители увидят новое зрелищное состязание - ралли на льду. По приглашению губернатора Амурской области Василия Орлова специальными гостями фестиваля станут призер гонок «Дакар» и «Шелковый путь», участник команды «Камаз-мастер» Антон Шибалов и известный российский хоккеист, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов Игорь Щадилов.

«Российско-китайские матчи по хоккею и ралли на пограничной реке – уникальные соревнования, подобного не проводится больше нигде, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Благодаря поддержке Минспорта России и наших партнеров к нам приедут титулованные спортсмены по хоккею и автомобильному спорту».

Участники команды «КАМАЗ-мастер» проведут показательный заезд по льду Амура. Кроме того, зрители смогут поближе познакомиться с автомобилем гонщиков: он будет представлен на выставке российского автопрома на набережной Благовещенска. Чемпион Игорь Щадилов 26 февраля проведет два мастер-класса для тренеров и хоккеистов Амурской области.

Подготовка фестиваля идет полным ходом. На реке Амур оборудуют спортивный городок и автомобильную трассу, трибуны для болельщиков уже готовы.

«Международные соревнования должны увидеть как можно больше зрителей. Для этого на набережной Благовещенска в районе улицы Мухина установим большой экран, на котором будет идти прямая трансляция. Кроме того, организуем прямой эфир на региональном телевидении», - сообщил Василий Орлов.

Во время зимнего фестиваля на льду Амура встретятся хоккейные команды разных возрастов - юношеская (10-11 лет), юниорская (15-17 лет) и взрослая (40 лет и старше). В авторалли примут участие по 20 экипажей от России и Китая.