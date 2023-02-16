Россия будет исполнять в рублях обязательства по выданным валютным госгарантиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена исполнять в рублях обязательства по выданным ранее валютным государственным гарантиям, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина.

Как сказано в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов, «исполнение обязательств РФ (гаранта) по государственным гарантиям РФ, предоставленным в иностранной валюте перед лицами, являющимися бенефициарами по указанным государственным гарантиям осуществляется в валюте РФ на банковские счета, открытые в валюте РФ».

В проекте указа отмечается, что требуемая к уплате сумма неисполненных обязательств должна указываться бенефициаром в рублях по курсу Банка России на дату требования. Обязательства будут выплачиваться на рублевый счет бенефициара или третьего лица, чей счет указан получателем обязательств, требования об уплате в иностранной валюте исполняться не будут, подчеркивается в документе.

Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года Путин подписал указ о выплатах по внешнему государственному долгу в рублях.