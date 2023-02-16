МИД Китая раскритиковал молчание западных СМИ о расследовании Херша по "Северным потокам"

Китай призывает провести независимое расследование по факту взрывов на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван Вэньбинь раскритиковал западные СМИ за умалчивание сведений о расследовании американского журналиста Сеймура Херша, который доказал причастность Соединенных Штатов ко взрывам на "Северных потоках".

"После того как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию", - подчеркнул Вэньбинь.

Он обратил внимание, что Херш ранее являлся репортером газеты New York Times, а американское издание Washington Post даже публиковало материалы о нем. Но ни одно из этих средств массовой информации не сообщило о резонансном расследовании и даже не опубликовало опровержений Белого дома по этому поводу.

"Действительно ли эти СМИ не волнует правда о взрывах на газопроводе "Северный поток"? Или же есть другие секретные обстоятельства?", - задался вопросом представитель МИД КНР.

На этом фоне Вэньбинь призвал провести независимое расследование по факту взрывов на "Северных потоках" и привлечь к ответственности виновных в этом инциденте.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

Напомним, в конце января заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", что в итоге вывело из строя трубопровод. По ее словам, "вся администрация" Белого дома довольна тем, что этот газопровод "превратился в груду металла на дне морском".

Ранее сообщалось, что расследование Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к взрывам на "Северных потоках" не останется без последствий для Вашингтона. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.