Замглавы «Сбера» назвал украинский Днепр столицей телефонного мошенничества

В «Сбере» назвали украинский Днепр столицей телефонного мошенничества Фото: Shutterstock

Украинский город Днепр является столицей телефонных мошенников, поскольку именно оттуда злоумышленники совершают наибольшее количество звонков, уверен заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

«Сегодня больше 92-95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершаются с территории Украины. Столицей телефонного мошенничества по-прежнему является город Днепр. В пике было более 1 100 кол-центров, сейчас по всей Украине работают около 150 центров», – заявил он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Как отметил зампред правления «Сбера», банк вывел работу с кибермошенниками на новый уровень, и теперь в десятки раз больше знает об этом секторе и о том, что собираются делать злоумышленники. Кроме того, по словам Кузнецова, значительно сократились звонки мошенников, совершаемые из различных тюрем.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самые популярные виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году. Чаще всего людям звонили от имени банков, причем кол-центры таких «банков» расположены обычно в Западной Украине, Польше, Германии и Великобритании. Это затрудняет поиск преступников.