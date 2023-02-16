Набиуллина предложила принудительную блокировку денежных переводов мошенникам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает целесообразным подумать о принудительной блокировке денежных переводов, если заведомо известно, что средства отправляются мошенникам.

«Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать», – заявила глава Центробанка в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

Напомним, Набиуллина высказала мнение, что количество кибератак на финансовую систему России продолжит расти. Председатель Банка России отметила, что перелома в этом направлении не произошло. Для достижения нужного результата следует продолжать борьбу с киберугрозами, подчеркнула она.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что мошенники выманивают у россиян деньги, размещая в людных местах QR-коды.