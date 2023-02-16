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НовостиЭкономика16 февраля 2023 9:47

Набиуллина предложила принудительную блокировку денежных переводов мошенникам

Не стоит клиентам давать время на раздумия, когда сразу известно, что средства уйдут злоумышленникам, заявила глава ЦБ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Набиуллина предложила принудительную блокировку денежных переводов мошенникам

Набиуллина предложила принудительную блокировку денежных переводов мошенникам

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает целесообразным подумать о принудительной блокировке денежных переводов, если заведомо известно, что средства отправляются мошенникам.

«Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать», – заявила глава Центробанка в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

Напомним, Набиуллина высказала мнение, что количество кибератак на финансовую систему России продолжит расти. Председатель Банка России отметила, что перелома в этом направлении не произошло. Для достижения нужного результата следует продолжать борьбу с киберугрозами, подчеркнула она.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что мошенники выманивают у россиян деньги, размещая в людных местах QR-коды.