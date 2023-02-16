ЛОР предупредила о вреде внутриканальных наушников Фото: "КП" Архив

Кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, оториноларинголог ГУТА КЛИНИК Марина Паукова предупредила о риске использования внутриканальных наушников. Даже однократное их использование может стать причиной образования серных пробок в ушах, а также привести к тяжелым воспалениям.

Обычно пробка из серы образуется из-за нарушения функции секреторного аппарата или эпителия. Причиной также может быть неправильная гигиена слухового прохода, а также нахождения постороннего тела в слуховом проходе.

- При использовании внутриканального наушника может случиться подобное. Он является агентом, который проталкивает серу из наружного ушного канала в глубже расположенный отдел. Это уже чревато последствиями, — отметила Паукова «Газетой.Ru».

В подвижной хрящевой части слухового прохода есть ворсинки, которые выгоняют серу наружу, обеспечивая ее естественный процесс отделения. Но если ей не дать выйти, то она могут попасть глубже, в неподвижный костный отдел, оттуда сера сама не выходит. Нужно обращаться к врачу.

- Как только ухо перекрывается инородным телом, нарушается вентиляция, повышается секреция серы, а это и есть риск пробки, - отметила врач.

А если долго использовать наушники при взлете и посадке самолета, то может произойти баротравма и лопнуть барабанная перепонка.

Длительное использование внутриушных наушников может привести к тяжелым воспалениям, нарушениям слуха, головокружениям. А вот большие наушники такие риски не несут.

Ранее, сосудистый хирург Дмитрий Некрасов рассказал, что громкость человеческой речи составляет примерно 50 децибел. При взлете реактивного самолета шум достигает 120 децибел, это больно для нашего уха. А музыка в наушниках сопоставима с уровнем звука в 80 децибел. Она влияет на нервные окончания, появляются головные боли, артериальное давление, усталость, передает Пятый канал.

Громкий звук может повреждать орган слуха, однако нет существенной разницы — это звук из наушников либо из каких-либо других источников. Об этом «Известиям» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

Если пользоваться наушниками, то они должны быть хорошего качества. В контрафактных устройствах зачастую не работает шумоподавление, из-за чего приходится повышать громкость. а это опасно для слуха, передает "360".