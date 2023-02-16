Врач рассказала, о позитивном влиянии овощей на нервную систему и умственные способности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала, какую помощь овощи приносят организму человека.

Им отводится решающая роль в поддержании здоровья и жизнедеятельности, так что не стоит забывать об этой полезной пище.

- Лечебные свойства овощей объясняются большим набором жизненно необходимых химических элементов, - говорит врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они благотворно воздействуют на иммунитет, нервную систему и даже умственную активность. Помимо этого, овощи могут нейтрализовывать проникшие в организм вредные вещества.

Они могут помочь очиститься от жирной и калорийной пищи, нейтрализовать влияние алкоголя и лекарственных средств.

В растениях присутствует много клетчатки, это позитивно влияет на работу кишечника.

- Клетчатка очищает организм от холестерина, шлаков, токсинов, канцерогенов, - говорит врач.

Овощи также богатый кладезь антиоксидантов, что помогает клеткам быстрее восстанавливаться.

К тому же, никакие искусственные витаминно-минеральные комплексы не могут конкурировать с полезными веществами, которые содержатся в овощах. Они богаты флавоноидами, антоцианами, танинами, селеном, никотиновой кислотой и другими.

Ранее, в Роспотребнадзоре рассказали какие продукты богаты витаминами.

Источник витамина С - овощи, фрукты и ягоды, особенно свежие.

Витамина В1 - овсяная и гречневая крупы, пшено, бобовые, свинина, печень, хлеб из муки грубого помола.

Витамином В2 - печень, яйца, сыр, творог, другие молочные продукты, пишет РИАМО.

Свежевыжатые соки, так же как и фрукты, тоже полезны. Они содержат витамины, минеральные вещества и биофлавоноиды, однако при механической обработке продукта количество витаминов несколько снижается, передает "360".

А диетолог Наталья Круглова рассказала, можно ли есть проросшие лук и чеснок. вреда от этого не будет. Однако в свежих продуктах больше полезных веществ. Специалист отметила, что зеленый и перьевой лук богаты антиоксидантами и витамином C, пишет Москва 24.