В МИД РФ назвали законной целью ответного удара гражданские космические объекты США на Украине

Коммерческие спутники Соединенных Штатов могут стать законной целью ответного удара России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданские космические объекты Соединенных Штатов, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной целью ответного удара. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел (МИД) России Константин Воронцов на круглом столе в Совфеде в четверг, 16 февраля 2023 года.

"Указываем, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах, - подчеркнул Воронцов. - Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".

Как ранее писал сайт KP.RU, американская компания SpaceX ограничила использование спутников Starlink киевским режимом в военных целях, в том числе для управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

По ее словам, SpaceX никогда не заключала с Киевом соглашения по использованию Starlink для управления беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, китайский журналист Габриэль Онрада заявил, что Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, успешно выводя из строя беспилотники противника. Автор ссылается на отчет британского Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому уже к лету российские войска уничтожили 90% дронов ВСУ.