Евросоюз планирует запретить экспорт унитазов и биде в Россию Фото: Shutterstock

Евросоюз может запретить поставки в Россию сантехники, следует из проекта десятого пакета санкций в отношении РФ.

По информации EUobserver, речь идет об унитазах, биде, сливных бачках и других видах сантехники. Кроме того, под запрет попадет экспорт в РФ светодиодов, конопляных волокон, автомобильных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин, а также перьев для перьевых ручек.

В десятом пакете санкций также предусмотрены штрафы для банков, которые помогают россиянам скрывать свои активы в странах ЕС. Размер штрафов не будет превышать 10% от годового оборота банков и их подразделений во всем мире. Владельцы банков за аналогичные нарушения будут оштрафованы на 50 тысяч евро.

Как писал сайт KP.RU, десятый пакет санкций против России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро. В нем в частности будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, например, дронов и вертолетов.