Глава Кузбасса Сергей Цивилев: На модернизацию дорог в 2023 году планируем направить более 7 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе в 2023 году отремонтируют более 120 километров дорог и около 700 погонных метров мостов. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На модернизацию региональных и местных автотрасс выделяется более 7 млрд рублей, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«Наша главная цель – сделать регион комфортным для жизни и привлекательным для гостей. Поэтому мы благоустраиваем дворы, общественные пространства, обновляем пассажирский транспорт, ремонтируем и строим дороги. Все это достигается командной работой профессионалов», – рассказал Сергей Цивилев.

На дорогах регионального значения в этом году обновят более 80 км асфальтового покрытия. В Кемерове реконструируют 20 км автодорог на 20 участках городских улиц. А в Новокузнецке при выборе объектов для ремонта учитывались результаты народного голосования. Здесь в 2023 году ремонт пройдет на девяти улицах.